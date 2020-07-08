وزير الري المصري الأسبق: إثيوبيا تبني سد النهضة للاستحواذ على مياه النيل وليس لتوليد الكهرباء

قال وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام، إن إثيوبيا تبني سد النهضة للحصول على جزء من حصة مصر والسودان من المياه عنوة وليس لتوليد الكهرباء.

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وأضاف علام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن توليد الكهرباء من سد النهضة ليس هدف إثيوبيا، بل الأخيرة تريد الاستحواذ على مياه النيل.

وأشار إلى أن إثيوبيا عليها أن تدرك أنها لا تستطيع المساس بحصة مصر والسودان من مياه النيل.

وأكد أن مصر ستخسر طاقة كبيرة من السد العالي خلال فترة ملء سد إثيوبيا، لافتا إلى أن مصر ليس لديها مانع في مناقشة الحصص الإضافية خلال فترة المفاوضات، وإثيوبيا تسعى لتحقيق أكبر المكاسب على حساب مصر والسودان.

ولفت إلى أن تصريحات إثيوبيا على لسان مسؤوليتها خلال المفاوضات أصبحت فضيحة أمام الدول الأوروبية والمجتمع الدولي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية