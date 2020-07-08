السفير الروسي في مصر يشارك في تشييع جثمان الفريق محمد العصار

أعلنت السفارة الروسية في مصر، اليوم الأربعاء، أن السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، شارك في الجنازة العسكرية لوزير الإنتاج الحربي محمد سعيد العصار.

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وأوضحت السفارة أن السفير قدم واجب العزاء لأسرة الوزير المرحوم، وأرسلت السفارة الرسالة إلى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، جاء فيها أن محمد سعيد العصار ساهم مساهمة كبيرة في تطوير العلاقات الروسية المصرية.

وكانت رئاسة الجمهورية في مصر أعلنت وفاة وزير الإنتاج الحربي الفريق محمد سعيد العصار مساء الاثنين الماضي.

ومحمد سعيد العصار قائد عسكري وسياسي مصري، ولد في 3 يونيو عام 1946، وكان يشغل منصب وزير الإنتاج الحربي منذ 19 سبتمبر 2015 حتى وفاته، حيث شغل سابقا منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وكان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

في يوليو 2011 ترأس العصار الوفد العسكري المصري إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، والذي عقد ثلاثة لقاءات موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، بمقر مكتب الدفاع المصري، ومعهد السلام الأمريكي، وأربعة مراكز أبحاث، بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، أكد خلالها العصار ثوابت القوات المسلحة في التعامل مع الأوضاع القائمة في البلاد خلال عام 2011.

تخرج العصار في الكلية الفنية العسكرية عام 1967 وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتي أصبح رئيسا لهيئة التسليح المسؤولة عن التعاقد على صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة.

المصدر: RT