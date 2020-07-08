سفير تركي: يجب إبقاء إدلب تحت السيطرة لمنع تدفق المهاجرين إلى أوروبا

قال السفير التركي في روما مراد سليم إسنلي، إنه ينبغي إبقاء الوضع في مدينة إدلب السورية تحت السيطرة، وذلك لمنع زيادة ضغط الهجرة على تركيا، وعلى الغرب لاسيما تجاه الاتحاد الأوروبي.

وأضاف إسنلي، خلال جلسة استماع غير رسمية أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي، أن المنظمات الإرهابية في سوريا وجدت أرضا خصبة لشن الهجمات.

ونقلت وكالة "نوفا" الإيطالية، عن السفير التركي تأكيده، أن بلاده مصممة على مكافحة الإرهاب في هذه الدولة المجاورة.

وشدد السفير التركي، على التزام بلاده بالحل السياسي للأزمة السورية، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

المصدر: agenzianova.com