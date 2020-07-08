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تبون يعزي عائلة المحامية القتيلة ياسمين طرافي

أخبار العالم العربي

تبون يعزي عائلة المحامية القتيلة ياسمين طرافي
ياسمين طرافي
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أرسل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برقية تعزية لعائلة المحامية ياسمين طرافي التي راحت ضحية عملية قتل في البويرة.

وغرد تبون عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي على "تويتر" أمس الثلاثاء قائلا: "أمام الاغتيال الجبان الذي راحت ضحيته اليوم، المحامية طرافي ياسمين بالبويرة وهي في مقتبل العمر، لا يسعنا إلا أن ننحني أمام روحها الطاهرة".

وأضاف: "متضرعين للمولى أن يلهم ذويها الصبر والسلوان تعازي الخالصة لعائلتها وأسرة المحامين قاطبة".

تجدر الإشارة إلى أنه تم العثور يوم الاثنين على جثة المحامية التي تبلغ من العمر 28 سنة، متوفية لأسباب مجهولة، ولاحقا تم توقيف 3 أشخاص يشتبه فيهم بقتلها.

المصدر: RT

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