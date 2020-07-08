محمد منير: أعتذر لبنات مصر!

قال الفنان المصري محمد منير إن ثقافة مصر ورجالها لا يعرفون لفظ التحرش الجنسي.

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وأشار منير في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، إلى أنه "وعلى مدار التاريخ كان الرجل المصري مضرب الأمثال في الدفاع عن كرامة المرأة".

وقدم النجم المصري اعتذاره "بالنيابة عن كل الرجال الشرفاء لكل بنات مصر".

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المصرية، كانت قد أصدرت بيانا ذكرت فيه أنها باشرت التحقيق مع أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش الذي أثارت قضيته جدلا كبيرا في مصر، موضحة أن ذلك جاء فور إلقاء القبض عليه وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه.

وأحمد بسام زكي، متهم بالتعدي على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه.

لم تعرف ثقافة مصر ولا رجالها لفظ التحرش الجنسي وعلي طول تاريخنا كان الرجل المصري هو مضرب الامثال في الدفاع عن كرامة المرأة و الاحتفاء بها .. اعتذر بالنيابة عن كل رجال مصر الشرفاء لكل بنات مصر. — Mohamed Mounir (@Mounirofficial) July 7, 2020

المصدر: RT