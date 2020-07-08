وزير بريطاني: حريصون على تعزيز الصادرات العسكرية للسعودية

أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس حرص بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية، لا سيما في مجال الصادرات العسكرية.

وبحث نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء مع والاس، الشراكة بين البلدين خصوصا في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من جهود لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وأبدى وزير الدفاع البريطاني تقدير بلاده لدور المملكة "في التصدي لمهددات الاستقرار في المنطقة، وخصوصا في ما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها".

من جهته، أعرب بن سلمان عن "تقدير حكومة السعودية لحكومة المملكة المتحدة، والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، الذي يعد التعاون الدفاعي من نتائجها".

وفي وقت سابق، أكدت وزيرة التجارة البريطانية أن لندن امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، ما يعني إمكانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة.

المصدر: عكاظ