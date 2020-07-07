وزيرا خارجية الإمارات وإثيوبيا يبحثان علاقات الصداقة والتعاون ومكافحة كورونا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظيره الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، علاقات الصداقة والتعاون المشترك والقضايا الإقليمية والدولية ومكافحة جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الثلاثاء بين الجانبين، تناولت عددا من ‎القضايا الإقليمية والدولية ومجمل المستجدات والتطورات الراهنة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبينها تطورات جائحة كورونا والوضع في القارة الإفريقية على وجه الخصوص.

وأكد آل نهيان على العلاقات التاريخية "المتميزة" التي تربط الإمارات وإثيوبيا، مشيرا إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه أكد الوزير الإثيوبي تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون مع الإمارات، مثمنا دعمها لبلاده ومساعدتها على مواجهة تداعيات الجائحة.

المصدر: وام