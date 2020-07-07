الري المصرية تشير إلى استمرار الخلافات بشأن سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية، إن الجانب الإثيوبي مازال متعنتا في مفاوضات سد النهضة، رغم مرونة مصر وتقديمها أكثر من وجهة نظر خلال المفاوضات.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن مصر تعهدت بصياغة وجهة النظر في شكل وثيقة تضمن توليد إثيوبيا الكهرباء بنسبة 85% من احتياجاتها، خلال أقصى فترات الجفاف.

وذكر أن الخلافات في المفاوضات حول نقطتين فنيتين أساسيتين، وهي كيفية التعامل مع فترة الجفاف أثناء الملء والتشغيل لسد النهضة، وحال حدوث جفاف طبيعي إضافة إلى الجفاف الصناعي الذي سيسببه السد، قائلًا إن حسم هذه النقاط سيحل 95% من المشاكل.

وأوضح الجانب الإثيوبي يتمسك بنفس الرد على هذه النقطة وهو أنهم غير ملتزمين تجاه أي ضمانات أو حماية مصر من الجفاف، قائلا إن الاجتماعات التي دارت خلال الخمسة أيام الماضية، عملت على تقريب وجهات النظر.

وكانت الري المصرية قد أكد في بيان أن خلافات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي لا تزال قائمة، وذلك بعد اجتماعين للفرق الفنية والقانونية من مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشارت الوزارة في بيان لها في اليوم الخامس على التوالي للمحادثات برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين، إلى أن المظاهرات أظهرت استمرار الخلافات بين الفرق الفنية.

وأوضحت أن الخلافات الفنية تتعلق بـ"معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال الملء والتشغيل رغم المرونة التى قدمتها مصر فى مقترحاتها".

وأضافت أن هناك خلافات بشأن "قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد حيث سوف تكون السدود عند أدنى مناسيب للتشغيل وبالتالي تتمسك مصر بتطبيق قواعد معينة لاعادة الملء فى كلا السدين إلا أن اثيوبيا تتمسك بتطبيق نفس قواعد الملء الأول بما يمثل إضافة أعباء على السد العالي إضافة إلى آثار فترة الجفاف وقد ظلت هذه أيضا نقطة خلاف رئيسية".

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وأضافت أن إثيوبيا رفضت "إدراج منحنى التشغيل السنوي للسد بالاتفاق في إطار تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة ثم تبلغ بها دول المصب... الأمر الذي رفضته كل من السودان ومصر".

وأشارت إلى أن الخلافات مستمرة في المسار القانوني للمحادثات أيضا.

وفى نهاية الاجتماعات تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة بعرض تقريرها على الاجتماع الوزاري الثلاثي، كما تم الاتفاق على تأجيل عقد الاجتماعات إلى الأربعاء.

المصدر: وكالات