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حفتر: تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا وتسعى للسيطرة على ثرواتنا

أخبار العالم العربي

حفتر: تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا وتسعى للسيطرة على ثرواتنا
almowaten
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قال قائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر، إن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا وتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح إلى بلاده لقتال الجيش الليبي.

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وأضاف في كلمة له اليوم، أن تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية.

وفى وقت سابق قال: سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو وقطع الطريق أمام الإرهاب.

وأضاف: وطننا يتعرض لخطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض.

وتابع: استجبنا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية لكننا لن نسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة.

وتتدخل تركيا في الأزمة الليبية عسكريا، بإرسال متشاريها وضباطها لقيادة العمليات ضد جيش حفتر، وتنقل مليشيات تابعة لها من جنسيات مختلفة للقتال إلى جانب حكومة "الوفاق الوطني" التي تتمتع بدعمها.

المصدر: almowaten

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