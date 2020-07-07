"حزب الله" اللبناني: بدأنا نقاشا هادئا مع الحكومة حول شراء وقود من إيران

كشف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، أن الحزب يجري محادثات مع الحكومة حول احتمال أن تزود إيران لبنان بالمشتقات النفطية بالليرة اللبنانية.

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وقال نصر الله اليوم الثلاثاء في خطاب متلفز: "بدأنا نقاشا.. وعرضنا على المسؤولين اللبنانيين في نقاش هادىء بعيدا عن الإعلام لنرى هذا الخيار إلى أين يمكن أن يوصل".

وتابع: "هذا الخيار له بركات كبيرة جدا على موجودات المصرف المركزي اللبناني وعلى البنوك وعلى المودعين وعلى الزراعة وعلى الصناعة وعلى معامل الكهرباء.. وعلى قيمة العملة الوطنية وعلى الميزان التجاري. هذا تفصيله يأتي لاحقا ولكن هذا مسار الآن جار".

وذكر الأمين العام لـ"حزب الله" الذي يدعم حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، إن إيران ستعلن موقفها الرسمي من هذا الأمر في الوقت المناسب.

ويعاني لبنان أزمة مالية حادة ونقصا شديدا في العملة الصعبة وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80% من قيمتها منذ أكتوبر الماضي.

المصدر: رويترز