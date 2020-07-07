خبير مصري لـRT: الإثيوبيون اليوم أكثر تشددا بشأن سد النهضة

قال خبير المياه المصري نادر نور الدين في تعليق لـRT على مفاوضات سد النهضة اليوم، إن الإثيوبيين كانوا اليوم أكثر تشددا من أي وقت مضى، وحتى من مفاوضات واشنطن الأخيرة.

وأضاف أن الإثيوبيين يتعمدون الخلط ما بين إدارة السد وادارة المياه، ويصممون على أن يكون من حقهم تغيير ما يتم الاتفاق عليه من قواعد، منفردين وألا يكون هناك مرجعية قانونية للمحاسبة.

ويرى الخبير أن الأمر على ما يبدو "مرتبط بقيادة جنوب إفريقيا للمباحثات، وهي إختيار إثيوبي خالص وأمثالهم لا يختارون راعيا للمفاوضات إلا إذا كان على هواهم وفي صالحهم خاصة بعد زيارة أبي أحمد لجنوب إفريقيا في فبراير الماضي، وعرضه عليهم تولي مسؤولية المفاوضات".

وأكد أن المفاوض المصري يتحلى بالكثير من الصبر وفوق طاقة احتماله، وقال: "لا يبدو أن هناك أي تفاؤل في توافق أو اتفاق قريب".

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT