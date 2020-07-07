المعارض كريم طابو يطالب بعملية سياسية حقيقية بالجزائر

دعا المعارض الجزائري كريم طابو أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي في البلاد، إلى إطلاق سراح المعتقلين في الجزائر، والانخراط في "عملية سياسية حقيقية".

وقال طابو، في مقابلة تلفزيونية هي الأولى منذ إطلاق سراحه بشكل مؤقت في الثاني من الشهر الجاري: "السلطة تريد وضعنا في أقفاص، هذا هو الفخ. طالما أن الناس يغنون في الأقفاص، هذا لا يزعجهم"، داعيا إلى "تحطيم الأقفاص" لإحلال "الربيع الحقيقي".

وأضاف معلقا على اعتقاله سابقا: "السجن هو مصنع لتحويل الغضب إلى طاقة سياسية"، متحدثا عن القضاء و"الحراك" والتضامن وسلمية الشعب الجزائري الذي يعتبره "عائلته".

ويحاكم طابو في قضية ثانية بتهمة "إضعاف معنويات الجيش"، لكن المحاكمة تأجلت مرات عدة بسبب تقليص عمل المحاكم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وموعدها المقبل في 14 سبتمبر.

وتحول كريم طابو ذو الـ46 سنة، مؤسس حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي، إلى شخصية بارزة، وربما الأكثر شعبية، ضمن الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة، وشارك في كل تظاهراتها منذ أول مسيرة للحراك في 22 فبراير 2019.

المصدر: .hespress.com