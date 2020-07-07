انتحار القاتل يزيدها غموضا .. الداخلية السورية تكشف ملابسات قتل رجل أعمال في طرطوس

ذكرت وزارة الداخلية السورية بعض ملابسات جريمة قتل رجل أعمال شغلت محافظة طرطوس أمس.

وحول ملابسات جريمة قضى فيها حسام حسن (يعمل في مجال الاستيراد والتصدير) في مكتبه برصاصتين واحدة في الرأس وأخرى في الصدر، أوضحت الوزارة أن التحقيق ومتابعة كاميرات المراقبة للمكتب المجاور لمكتب المغدور تمت مشاهدة تسجيل فيديو لشخص يدخل مكتب المغدور وبيده كيس أسود، تبين أن الصورة تعود لشخص يدعى (علاء.ح) وأنه يوجد بينه وبين المغدور حسابات مالية.

وأضافت الوزارة أن علاء توارى عن الأنظار بعد تحري منزله، واليوم عثر على جثته منتحرا في أحد شاليهات المدينة، وقالت إن دوريات الأمن الجنائي عثرت بحوزة المنتحر على مبلغ مالي مصاغ ذهبي و"تبين أن هذه الأغراض عائدة للمغدور حسام حسن والمسدس الذي انتحر به عائد أيضا للمغدور حسام ومرخص أصولا باسمه".

وختمت الوزارة بأن "التحقيقات ما زالت مستمرة".

المصدر: وكالات