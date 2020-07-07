مصر تتسلم الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي

قال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن القاهرة تسلمت الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA البالغ نحو ملياري دولار.

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، أن الشريحة الأولى تأتي من إجمالي اتفاق الاستعداد الإئتماني بقيمة 5.2 مليار دولار يصرف على مدار 12 شهرا.

وسبق أن وافق مجلس المديرين التنفيذي لصندوق النقد الدولي نهاية الشهر الماضي على القرض ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني SBA، بقيمة تبلغ 5.2 مليار دولار.

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ومن المقرر استخدام القرض في مواجهة تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وتعويض خسائر تراجع السياحة والطيران جراء الأزمة وتخفيف آثارها.

المصدر: RT