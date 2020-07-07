نصر الله: التوجه شرقا لا يعني أن ندير ظهرنا للغرب ولا مانع لدينا من مساعدة أمريكا

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إن كلامه عن "التوجه شرقا" لا يعني أن ندير ظهرنا للغرب ولا مانع لدينا من مساعدة أمريكا.

وقال نصرالله إن مقاربة الوضع الاقتصادي يجب أن تكون مقاربة وطنية، وأضاف أن التوجه شرقا لا يعني قطع العلاقات مع الغرب، وأي دولة لديها استعداد أن تساعد لبنان وأن تضع ودائع وتقدم قروض وغيره فإنه أمر منفتحون عليه، باستثناء إسرائيل.

ولفت نصر الله إلى أن "البعض أظهر كلامنا عن التوجه شرقا وكأننا نريد أن ندخل لبنان في محاور، لكننا لا نريد قطع أي أوكسيجين عن أحد ونضع كل اعتباراتنا جانبا ليعبر لبنان هذه المرحلة الصعبة".

وتابع نصرالله قائلا: "سمعت من بعض الشخصيات تقول "هم يريدون تحويل لبنان إلى النموذج الإيراني"، نحن لم نقل ذلك، نحن نطلب منهم مساعدتنا وإلا فهم محتاجون للعملة الصعبة"، وأضاف: "عندما يقبل الإيراني ببيع المشتقات النفطية للبنان بالليرة اللبنانية فهو يضحي".

وقال نصرالله إن "لا يجب تعطيل مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لكن يجب أيضا فتح كل المسارات التي تمنع الانهيار والجوع بلبنان".

وأضاف أننا في لبنان قادرون في لبنان، دولة وشعبا، على أن نحول التهديد لفرصة، ويمكن أن يكون مناسبة للقيام بخطوات مهمة جدا ليس لانقاذ لبنان فحسب، بل للخروج من تراكم السياسات الخاطئة السابقة.

وتابع نصرالله أنه "أمام فعالية طرح الصين وجدنا رد الفعل الأمريكي الغاضب والمشكك بالشركات الصينية والقول إنهم يريدون التجسس على لبنان، ورد الفعل هذا يؤكد أهمية الخيار الصيني، وأضاف: "العراق فرصة عظيمة مفتوحة أمام لبنان".

المصدر: RT