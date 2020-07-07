أرملة الزواري: ما يروج عن منحي الجنسية التونسية ليس صحيحا

عبرت ماجدة صالح أرملة مهندس الطيران التونسي محمد الزواري الذي اغتيل عام 2016، عن خيبة أملها من عدم ورود اسمها ضمن قائمة الحاصلين على الجنسية التونسية بقرار رئاسي صدر أمس الاثنين.

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وقالت ماجدة صالح، التي تحمل الجنسية السورية لوكالة "الأناضول" اليوم الثلاثاء: "ما يروج عن منحي الجنسية التونسية ليس صحيحا"، في إشارة إلى منح الرئيس التونسي قيس سعيد يوم أمس الجنسية لـ135 شخصا، بينهم 34 فلسطينيا.

ودعت الرئيس التونسي إلى منحها الجنسية التونسية تكريما لزوجها "ابن تونس الذي استشهد نصرة للقضية الفلسطينية".

وأضافت: "لو لم أتزوج من تونسي بعد اغتيال الزواري، لكنت اليوم أواجه شبح الترحيل بانتهاء إقامتي في تونس، لكن زواجي مكنني من تجديد إقامتي دون الحصول على الجنسية".

وكان الزواري المنتمي لحركة "حماس" اغتيل في مدينة صفاقس التونسية في 2016، واتهمت "حماس" جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" بقتله.

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المصدر: الأناضول