الحكومة الفلسطينية تمدد الإغلاق في الضفة الغربية

قررت الحكومة الفلسطينية تمديد فترة الإغلاق العام المفروض في محافظة الضفة الغربية ضمن إجراءات منع تفشي وباء كورونا، وذلك لمدة 5 أيام ابتداء من غد الأربعاء.

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وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم اليوم الثلاثاء، إنه سيسمح خلال فترة الإغلاق بالعمل للمخابز والصيدليات ومتاجر السوبرماركت.

وأضاف ملحم أن البنوك ستعمل وفق إجراءات الطوارئ وأن نقل المواد الغذائية والزراعية بين المحافظات سيكون وفق شروط السلامة المشددة.

كما أعلن المباشرة بتفعيل لجان الطوارئ المحلية في جميع محافظات الضفة لحماية المواطنين والتأكد من التزامهم بالإجراءات الصحية، مع العمل على صياغة ميثاق شرف وطني لمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء.

وشدد على منع عدم إقامة الأعراس أو بيوت العزاء أو أية احتفالات لمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة.

وأكد تشديد الإجراءات العقابية بالغرامات المالية أو بالإغلاق أو بالحبس بحق المخالفين لشروط السلامة العامة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية قبل أسبوع، فرض الإغلاق في كل محافظات الضفة الغربية اعتبارا من يوم الجمعة 10 يوليو ولمدة خمسة أيام، بما يشمل جميع المرافق الاقتصادية باستثناء الصيدليات والمخابز.

المصدر: RT + وكالات