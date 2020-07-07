عبد الله الثاني: الأردن سيخرج من أزمة كورونا أقوى مما دخلها

أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأردني للتخفيف من تبعات أزمة كورونا على الاقتصاد، وقال إن الأردن سيخرج من الأزمة أقوى مما دخلها.

وأضاف خلال زيارته إلى البنك المركزي اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات المتخذة كان لها دور كبير في دعم قدرة القطاع الخاص، بخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأعرب عن ارتياحه لدور البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم النمو الاقتصادي في المملكة، ونجاحه في تعزيز منعة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني.

الملك يشيد بإجراءات البنك المركزي للتخفيف من تبعات "كورونا" على الاقتصاد https://t.co/YzL4u15R3D#بتراpic.twitter.com/2S6AwP3r57 — Jordan News Agency (@Petranews) July 7, 2020

وأكد أهمية تطوير الحكومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الإلكتروني، لافتا إلى ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات.

المصدر: بترا