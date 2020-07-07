الخرطوم تجيز العودة التدريجية الآمنة للعمل اعتبارا من الغد

أجاز رئيس الغرفة المركزية المشتركة لطوارئ كورنا بولاية الخرطوم الطيب الشيخ، العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة في العاصمة السودانية اعتبار من يوم غد الأربعاء.

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وأصدر بيانا حول إجراءات المرحلة القادمة للتعامل مع جائحة كورنا، أعلن فيه بداية العودة التدريجية الآمنة للعمل والحركة اعتبارا من يوم غد الأربعاء من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

واشترط في بيانه الالتزام التام بالشروط الصحية وهي الالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم المستمر، موضحا بان هذا السماح خاضع للتقييم وفقا للمؤشرات الصحية، مناشدا المواطنين الالتزام بالاشتراطات حتى لا نعود للإغلاق التام.

ووجه البيان رؤساء الوحدات الحكومية والقطاع الخاص بترتيب أوضاع العمل داخل وحداتهم بحيث لا يتراوح نسبة الحضور لتسيير دورة العمل اليومي ما بين 30%الى 50% بتطبيق نظام التناوب في حضور العاملين، بالإضافة إلى توفير الكمامات والتعقيم المستمر لمواقع العمل وإلزام جمهور المتعاملين بالتعقيم والكمامة.

وشدد البيان على ضرورة التزام الأنشطة التجارية والخدمية التي تؤمها أعداد كبيرة من المواطنين، بالاشتراطات الصحية وعلى المحليات مراقبة الأسواق ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية.

المصدر: RT