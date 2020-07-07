الليبية للنفط: استمرار الإغلاق يؤدي إلى خفض إنتاج النفط إلى النصف

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إن إنتاج وتصدير النفط من البلاد في طريقه إلى الانخفاض الحاد خلال مدة العام ونصف العام المقبلة نتيجة الاقفالات غير القانونية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله: "لقد بلغ متوسط إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط في بداية العام 1.22 مليون برميل في اليوم، وكانت المؤسسة تأمل في رفع معدّل الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2024، إلّا أننا الآن نتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى 650 ألف برميل في اليوم خلال عام 2022، في ظلّ عدم الاستئناف الفوري لعمليات الإنتاج وغياب توفير الميزانيات المطلوبة من قبل الدولة لمواجهة مختلف التحديات الناجمة عن الاقفالات".

وشدد على أن، بعض الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية، دائمة ولا يمكن إصلاحها، وتتعرض مكامن إنتاج النفط التي يتم إغلاقها فجأة لتغيرات ميكانيكية وهيكلية وكيميائية وحتى مكروبيولوجية يمكن أن تؤدي إلى خسارة آبار النفط بالكامل.

وتابع: " بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدتها البلاد ككل نتيجة تراجع انتاج النفط والتي قُدرت قيمتها بحوالي 6.5 مليار دولار، تواجه المؤسسة الوطنية للنفط تكاليف باهظة إضافية بسبب الاقفالات غير القانونية، حيث إننا ملزمون بصيانة ما يتراوح بين 160 و260 بئرا بتكلفة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، كما يجب علينا تخصيص ميزانية ضخمة لصيانة وإصلاح المعدات السطحية وشبكة خطوط الأنابيب الرئيسية التي تمتد على أكثر من 6760 كيلومترا. ومن المتوقع أن يفوق اجمالي تكلفة عمليات الصيانة والإصلاح مليارات الدنانير".

المصدر: ناصر حاتم- القاهرة