"قسد" تبحث مع القوات الروسية في سوريا الانتهاكات التركية

استقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قائد القوات الروسية في سوريا ألكسندر تشايكو، لبحث عدد من القضايا بينها انتهاكات تركيا لاتفاق 23 أكتوبر.

وكتب عبدي في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه في "تويتر" أنه بحث مع تشايكو "انتهاكات تركيا لاتفاقية 23 أكتوبر خاصة اغتيال الناشطات الكرديات الثلاث في كوباني (عين العرب)".

وأضاف أنه تم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، مشيرا إلى أنه وجه شكره لتشايكو "لتجاوبه في العمل على مواجهة التحديات".

استقبلنا اليوم قائد القوات الروسية في سوريا العماد أليكساندر تشايكو لبحث القضايا المشتركة من ضمنها انتهاكات تركيا لاتفاقية ٢٣اكتوبر،خاصة اغتيال الناشطات الكرديات الثلاث في كوباني.

تم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، وتوجهنا بالشكر لتجاوبه في العمل على مواجهة التحديات — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) July 7, 2020

والاتفاقية المذكورة هي مذكرة تفاهم حول سوريا توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي في 22 أكتوبر 2019.

وتقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية والجيش السوري في الأراضي المتاخمة لمنطقة عملية "نبع السلام" التركية بشمال سوريا اعتبارا من 23 أكتوبر.

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المصدر: RT