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"قسد" تبحث مع القوات الروسية في سوريا الانتهاكات التركية

أخبار العالم العربي

AFP
القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، مظلوم عبدي
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استقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، قائد القوات الروسية في سوريا ألكسندر تشايكو، لبحث عدد من القضايا بينها انتهاكات تركيا لاتفاق 23 أكتوبر.

وكتب عبدي في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه في "تويتر" أنه بحث مع تشايكو "انتهاكات تركيا لاتفاقية 23 أكتوبر خاصة اغتيال الناشطات الكرديات الثلاث في كوباني (عين العرب)".

وأضاف أنه تم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، مشيرا إلى أنه وجه شكره لتشايكو "لتجاوبه في العمل على مواجهة التحديات".

والاتفاقية المذكورة هي مذكرة تفاهم حول سوريا توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي في 22 أكتوبر 2019.

وتقضي بنشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية والجيش السوري في الأراضي المتاخمة لمنطقة عملية "نبع السلام" التركية بشمال سوريا اعتبارا من 23 أكتوبر.

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المصدر: RT

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