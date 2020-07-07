مصادر ليبية تنفي شن طيران "الوفاق" غارة على منظومة دفاع جوي قرب سرت
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نفت مصادر ليبية موثوق بها ومطلعة لـ RT أن يكون طيران حكومة الوفاق الوطني الليبية قد نفذ، اليوم الثلاثاء، غارة على منظومة دفاع جوي بمنطقة الجفرة جنوب غرب سرت.
وأكدت المصادر ذاتها أن المنطقة لم تشهد أي حوادث غير اعتيادية اليوم، مشيرة إلى أن الخبر "عار عن الصحة".
وكانت إحدى الصفحات التابعة لحكومة الوفاق قد نشرت خبرا مقتضبا عن استهداف منظومة دفاع جوي بمدينة سوكنة بمنطقة الجفرة.
ناصر حاتم
المصدر: RT