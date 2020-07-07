 
مباشر
عاجل
كورونا في مصر.. تراجع في الوفيات واستقرار نسبي في الإصابات

السودان.. ضبط 150 ألف دولار مع عصابة يتزعمها معوق حركيا

أخبار العالم العربي

السودان.. ضبط 150 ألف دولار مع عصابة يتزعمها معوق حركيا
Reuters Ciudad Juarez
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9en

تمكنت إدارة العمليات الفدرالية بمباحث شرطة ولاية الخرطوم، من القبض على تشكيل إجرامي يقوده رجل معوق حركيا، وضبطت بحوزته 150 ألف دولار.

إقرأ المزيد
المخابرات السودانية تفكك شبكة تزييف عملة
المخابرات السودانية تفكك شبكة تزييف عملة

وكشف العميد أمين سعيد مدير إدارة المباحث الفدرالية بشرطة ولاية الخرطوم أن المواطن (ش.ع.م)، وهو رجل أعمال، أبلغ الشرطة أن عصابة يقودها رجل معوق حركيا تمكنت من سلبه مبلغ 150 ألف دولار، ولاذ عناصرها بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأوضح أنه تم إعداد خطة محكمة وتم تكليف إدارة العمليات الفيدرالية بالمهمة، وقد تمكنت من خلال البحث والتحري من الوصول إلى أحد أفراد الشبكة، الذي أقر بارتكاب الجريمة، وأعطى معلومات عن زعيم التشكيل الإجرامي.

وبعد تحديد موقعه، داهمت قوة أمنية المكان، وقبضت على زعيم التشكيل العصابي، وهو يستخدم كرسيا مدولبا، وتم استجوابه واعترف بأنه أخفى المال في منزل والديه في منطقة الصالحة.

وبمداهمة المنزل وتفتيشه تم العثور على المبلغ مدفونا بأرضية إحدى غرف المنزل وتم استرداده في زمن وجيز والقبض على جميع أفراد العصابة.

المصدر: سودان برس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا