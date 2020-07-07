السودان.. ضبط 150 ألف دولار مع عصابة يتزعمها معوق حركيا

تمكنت إدارة العمليات الفدرالية بمباحث شرطة ولاية الخرطوم، من القبض على تشكيل إجرامي يقوده رجل معوق حركيا، وضبطت بحوزته 150 ألف دولار.

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وكشف العميد أمين سعيد مدير إدارة المباحث الفدرالية بشرطة ولاية الخرطوم أن المواطن (ش.ع.م)، وهو رجل أعمال، أبلغ الشرطة أن عصابة يقودها رجل معوق حركيا تمكنت من سلبه مبلغ 150 ألف دولار، ولاذ عناصرها بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأوضح أنه تم إعداد خطة محكمة وتم تكليف إدارة العمليات الفيدرالية بالمهمة، وقد تمكنت من خلال البحث والتحري من الوصول إلى أحد أفراد الشبكة، الذي أقر بارتكاب الجريمة، وأعطى معلومات عن زعيم التشكيل الإجرامي.

وبعد تحديد موقعه، داهمت قوة أمنية المكان، وقبضت على زعيم التشكيل العصابي، وهو يستخدم كرسيا مدولبا، وتم استجوابه واعترف بأنه أخفى المال في منزل والديه في منطقة الصالحة.

وبمداهمة المنزل وتفتيشه تم العثور على المبلغ مدفونا بأرضية إحدى غرف المنزل وتم استرداده في زمن وجيز والقبض على جميع أفراد العصابة.

المصدر: سودان برس