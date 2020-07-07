مباحثات تركية عراقية لتطوير العلاقات الاقتصادية

بحث وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم الثلاثاء، مع السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز "العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها".

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وحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط العراقية، بحث الجانبان جملة ملفات بينها "القرض المقدم من الحكومة التركية إلى العراق، ضمن مؤتمر الكويت والبالغ 5 مليارات دولار، ومشروع إعادة إعمار مطار الموصل".

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا "توفير الطاقة الكهربائية من خلال الربط الكهربائي بين العراق وتركيا، وكذلك مشروع المنفذ الحدودي الثاني بين البلدين، ومشاريع البنى التحتية فيما يخص المياه، ومشروع إنشاء عدد من المستشفيات في العراق التي تنفذها شركات تركية".

من جانبه، أعرب السفير التركي عن حرص بلاده على "تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة"، مشيرا إلى أن "تطور العلاقات انعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة".

وأضاف أن "رفاهية وازدهار العراق من رفاهية وازدهار تركيا، مبديا استعداد الشركات التركية، للمساهمة في تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير جنوبي العراق".

وفي فبراير الماضي، كشف يلدز ارتفاع حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق إلى 15.8 مليار دولار في 2019 من 13 مليار دولار في 2018، مشيرا إلى أن البلدين يهدفان إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار.

ويجري معظم التبادل التجاري بين البلدين من خلال معبرين حدودين يقعان في محافظة دهوك بإقليم كردستان شمالي العراق وهما إبراهيم الخليل - فيشخابور، وسرزيرة -أوزوملو.

فيما يجري نقل النفط عبر خط أنابيب يمتد من إقليم كردستان شمالي العراق إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.

المصدر: الأناضول