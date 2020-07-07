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حملة لتحصين 1.7 مليون رأس غنم وماعز ضد الطاعون في دمشق

أخبار العالم العربي

حملة لتحصين 1.7 مليون رأس غنم وماعز ضد الطاعون في دمشق
صورة أرشيفية
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أطلقت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في سوريا حملة لتحصين 1.7 مليون رأس غنم وماعز ضد مرض الطاعون في ريف دمشق.

وأوضح مدير الدواء البيطري بوزارة الزراعة زياد نمور، اليوم الثلاثاء، أن التحصين يأتي التزاما بالاستراتيجية الوطنية والعالمية للتقصي والسيطرة والتحكم واستئصال المرض في دول العالم.

وأشار إلى أن مراحل الحملة تشمل تطبيق سياسة التحصين ضد المرض وتنفيذ الدراسات الوبائية، وتحديد نقاط الخطورة وتطبيق إجراءات الحجر البيطري والأمن الحيوي.

بدوره، أوضح مدير زراعة ريف دمشق عرفان زيادة، أن الحملة تستهدف وقاية أغنام وماعز المحافظة، من خلال تلقيحها وتحصينها ضد طاعون المجترات الصغيرة، مشيرا إلى مشاركة 70 طبيبا بيطريا، وعشرات الفنيين بحملة التلقيح الوقائي.

يذكر أن الخسائر الناتجة عن المرض في العالم تتجاوز الـ 2 مليار دولار سنويا.

المصدر: سانا

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