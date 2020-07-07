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مصر وفرنسا وألمانيا والأردن تحذر إسرائيل من عواقب ضم أي أراض فلسطينية

أخبار العالم العربي

مصر وفرنسا وألمانيا والأردن تحذر إسرائيل من عواقب ضم أي أراض فلسطينية
Reuters Ammar Awad
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حذر وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن اليوم الثلاثاء إسرائيل من تداعيات ضمها لأي أراض فلسطينية، مشيرين إلى أن مثل هذه الخطوة قد تكون لها عواقب أيضا على العلاقات مع إسرائيل.

وقال وزراء الدول الأربع في بيان وزعته الخارجية الألمانية عقب اجتماعهم عبر الفيديو، إنهم متفقون على أن أي ضم لأراض فلسطينية محتلة سيكون انتهاكا للقانون الدولي ويهدد أسس عملية السلام.

وأكد الوزراء أن دولهم لن تعترف "بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع".

ووصف البيان الضم الإسرائيلي المحتمل بالخطوة التي "ستكون لها عواقب خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وستشكل عقبة كبيرة أمام جهود تحقيق سلام شامل وعادل"، محذرا من أنه قد تكون لها أيضا عواقب على العلاقات مع إسرائيل.

وأكدت الدول الأربع "التزامها الشديد بحل الدولتين من خلال المفاوضات استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

المصدر: "رويترز"

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