هزة أرضية بقوة 4.4 درجات في شمال شرق دير الزور

أفادت وكالة "سانا" السورية نقلا عن المركز الوطني للزلازل بوقوع هزة أرضية متوسطة بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تبعد مسافة 45 كم شمال شرق مدينة دير الزور.

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يذكر أن آخر زلزال ضرب سوريا كان في 24 يناير الماضي، حيث شعر به معظم سكان الشمال السوري، وخلف أضرارا مادية في عدد من المناطق.

وأفاد المركز الوطني للزلازل بأنه كان ناجما عن زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب ولاية إلازيغ شرقي تركيا.

#عاجل || #سانا

المركز الوطني للزلازل: هزة أرضية متوسطة بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تبعد مسافة 45 كم شمال شرق مدينة #دير الزور — سانا عاجل (@SanaAjel) July 7, 2020

المصدر: سانا