 
مباشر

هزة أرضية بقوة 4.4 درجات في شمال شرق دير الزور

أخبار العالم العربي

هزة أرضية بقوة 4.4 درجات في شمال شرق دير الزور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o9ad

أفادت وكالة "سانا" السورية نقلا عن المركز الوطني للزلازل بوقوع هزة أرضية متوسطة بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تبعد مسافة 45 كم شمال شرق مدينة دير الزور.

إقرأ المزيد
سوريا.. هزة أرضية خفيفة ثانية مساء اليوم
سوريا.. هزة أرضية خفيفة ثانية مساء اليوم

يذكر أن آخر زلزال ضرب سوريا كان في 24 يناير الماضي، حيث شعر به معظم سكان الشمال السوري، وخلف أضرارا مادية في عدد من المناطق.

وأفاد المركز الوطني للزلازل بأنه كان ناجما عن زلزال تتراوح قوته من 6.7 إلى 7 درجات ضرب ولاية إلازيغ شرقي تركيا.

المصدر: سانا

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا