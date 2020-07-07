ليبيا.. إغلاق مقر يشتبه بأنه يستعمل في "الإخفاء القسري" بمدينة غريان

أعلنت مديرية أمن غريان الواقعة جنوب غرب ليبيا أنها أغلقت مبنى مدنيا يشتبه في استعماله "للإخفاء القسري" بالمنطقة.

وأفاد موقع مديرية أمن غريان على "فيسبوك" بأن مديرية أمن المنطقة عقدت بالمناسبة اجتماعا مع مكتب حقوق الانسان التابع لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني.

وذكر في هذا الشأن أن مدير مكتب حقوق الإنسان الدكتور خالد سالم فلاح قام برفقة "عدد من أعضاء المكتب بجولة تفقدية لبعض أماكن الاحتجاز والتوقيف في عدد من الإدارات الضبطية ومراكز الشرطة التابعة للمديرية".

وشملت هذه الجولة التفقدية "غرف التوقيف في قسم البحث الجنائي وقسم النجدة وبعض مراكز الشرطة بالمديرية وذلك برفقة السيد مدير الأمن عميد عمر الخذراوي".

وأعلن في هذا السياق عن إجراء "جولة تفتيشية ومعاينة لأحد الأماكن في المدنية التي تلقت الوزارة شكاوی بأنه يستخدم في الاعتقال والاحتجاز غير القانوني، وأمر بقفله بمعرفة مكتب حقوق الإنسان ومديرية أمن غريان وذلك بناء على تعليمات .. وزير الداخليه بالخصوص".

المصدر: مديرية أمن غريان