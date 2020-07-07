استدعاء الرئيس الموريتاني السابق للتحقيق

استدعت لجنة تحقيق في البرلمان الموريتاني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها والإدلاء بإفادته بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين".

وطلبت اللجنة أمس الاثنين، في رسالة استدعاء إلى ولد عبد العزيز، أن يمثل أمامها يوم الخميس المقبل للإدلاء بشهادته في الأحداث التي حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).

وكتب رئيس لجنة التحقيق، النائب حبيب ولد أجاي، في رسالة الاستدعاء مخاطبا الرئيس السابق أنه "خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة تم ذكركم بالاسم والصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

وأضاف: "حرصا منها على إبراز الحقيقة فإن اللجنة قررت استدعاء الرئيس السابق إلى جلسة استماع تعقد الخميس في الساعة 11 صباحا في مقر البرلمان لتقديم المعلومات والإيضاحات التي بحوزتكم حول تلك القضايا".

اللجنة البرلمانية تستدعي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز . pic.twitter.com/NwH11OKUXa — محمد سالم مولاي أعلي (@medsalem36) July 6, 2020

من جهته، لم يدل ولد عبد العزيز ولا المقربون منه بأي تصريح، ولا سيما بشأن ما إذا كان الرئيس السابق يعتزم تلبية طلب اللجنة.

ومنذ تشكيلها، عقدت لجنة التحقيق جلسات عديدة استمعت خلالها إلى عدد من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين في عهد ولد عبد العزيز.

ولد عبد العزيز جنرال سابق وصل إلى السلطة في 2008 بانقلاب عسكري، قبل أن يتمّ انتخابه رئيسا في 2008، ومن ثم إعادة انتخابه في 2014.

وفي أغسطس 2019، خلفه في الرئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي كان في عهد ولد عبد العزيز رئيسا للأركان ووزيرا للدفاع.

المصدر: أ ف ب