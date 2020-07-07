 
مباشر

السعودية: ندعم وحدة الصين ونرفض التدخلات الإقليمية في المنطقة العربية

أخبار العالم العربي

السعودية: ندعم وحدة الصين ونرفض التدخلات الإقليمية في المنطقة العربية
فيصل بن فرحان بن عبدالله
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o98z

أكدت المملكة العربية السعودية على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على رفضها لأي مساس يهدد استقرار المنطقة.

إقرأ المزيد
الخرطوم: الرياض مستعدة لاستضافة مؤتمر أصدقاء السودان
الخرطوم: الرياض مستعدة لاستضافة مؤتمر أصدقاء السودان

وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الصيني، أمس الاثنين، إن المملكة تدين التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وقال إن تلك التدخلات "التي تلعب دورا تخريبيا من خلال دعمها للمليشيات الإرهابية المسلحة، وتأجيجها للانقسامات الطائفية، والعرقية، وهذه التدخلات تتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي".

وجدد تأكيد الدول العربية على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومبدأ الصين الواحدة، وتثمينها عاليا المواقف الصينية المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني، ولمبادرة السلام العربية وحل الدولتين، وكذلك المواقف المؤكدة على احترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأوضح وزير الخارجية السعودية أن المملكة والصين، تجمعهما علاقات صداقة متنامية تتطور في المجالات كافة، وتؤسس لشراكة استراتيجية شاملة، مشيرا إلى أن الصين الشعبية هي الشريك التجاري الأكبر للمملكة، وتمثل 13% من مجموع صادرات المملكة، و15% من مجموع واردات المملكة.

المصدر: عكاظ

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا