الإمارات.. العثور على مواطن فقد في صحراء الفاية

أعلن المركز الوطني للبحث والإنقاذ الإماراتي العثور على مواطن مسن يعاني من أمراض مزمنة فقد في صحراء منطقة الفاية التابعة لإمارة أبوظبي.

وحسب بيان صحفي أصدره المركز، تم تلقي بلاغ من غرفة عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود مفقود في صحراء منطقة الفاية التابعة لإمارة أبوظبي يبلغ 62 عاما من العمر، ويعاني من أمراض مزمنة ومشاكل صحية في القلب.

وأضاف المركز أنه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من العثور عليه بعد أن علقت سيارته في الصحراء.

وأضاف أنه تم نقله إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم مع ضمان مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

المصدر: الإمارات اليوم