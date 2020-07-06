تكليف حكومي مصري للمحافظين: اقطعوا المياه والكهرباء عن المتخلفين عن طلاء العمارات

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي المحافظين إعطاء مهلة محددة لطلاء العمارات من الواجهات الأربع، وإذا امتنع صاحب أي عمارة عن تنفيذ هذه القرارات قطع المرافق عنها.

وقال: "لن نسمح بأن تكون هناك وحدات سكنية تباع بمئات الآلاف من الجنيهات، بينما يرفض أصحاب العمارات طلاء واجهاتها من الخارج، ويصدرون القبح للمجتمع".

ووجه مدبولي، بأن يتم تقسيم المدن إلى قطاعات، على أن يتم تنفيذ هذه التكليفات وفق برامج زمنية محددة، يعلن عنها من جانب كل محافظة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على ضبط العمران القائم، ومنع ظهور أي عشوائيات جديدة، مكلفاً بوأد أي بناء عشوائي جديد، وتحويله إلى النيابة العسكرية على الفور.

المصدر: ناصر حاتم- القاهرة