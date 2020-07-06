قتيلان من "الجيش الليبي" بمواجهة مع عصابة تشادية في هون

شهدت مدينة هون الواقعة في منطقة واحات الجفرة وسط ليبيا يوم الأحد، مواجهات مسلحة بين قوة من "الجيش الوطني"، وعصابات مسلحة تشادية تمتهن سرقة السيارات والمحلات والسطو المسلح.

وأسفرت المواجهة عن مقتل جنديين من "الجيش الوطني الليبي" من سكان المنطقة الغربية.

وتأتي هذه المواجهات، بعد قيام عنصرين من العصابات المسلحة يوم الخميس الماضي بقتل أحد شباب المدينة أمام بيته بعد أن رفض تسليم سيارته أثناء مهاجمتهم له.

وقال مصدر مطلع، إن قوات الجيش الليبي قامت إثر ذلك بحملة تجميع لكل الأجانب ممن لا يحملون جوازات سفر وأوراق ثبوتية وإقامة وخاصة المسلحين منهم، لإخراجهم من المدينة وعموم مدن بلدية الجفرة، فيما تواصل الشرطة وعناصر البحث الجنائي بحثها عن مرتكبي جريمة القتل.

المصدر: وسائل إعلام ليبية