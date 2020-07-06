السعودية.. الحرارة في مدينتين لامست اليوم نصف درجة غليان الماء

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية الاثنين، أن درجات الحرارة في مدينتين سعوديتين لامست نصف درجة الغليان اليوم، بعدما شهدت أرجاء المملكة عامة ارتفاعا في درجات الحرارة.

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وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أسماء المدن التي سجلت أعلى درجات الحرارة، وجاءت مدينتا الدمام والأحساء في المرتبة الأولى، حيث سجلتا 49 درجة مئوية.

كما سجلت العاصمة الرياض 46 درجة، وكذلك القيصومة، رفحاء 46، وادي الدواسر 44 درجة، القصيم 43 درجة، الدوادمي 43 درجة، المدينة المنورة 42 درجة، شرورة 42 درجة، عرعر 42 درجة مئوية، مكة المكرمة 41 درجة.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية قد أعلنت بدء تطبيق القرار الوزاري الذي ينص على منع العمل تحت أشعة الشمس، في جميع منشآت القطاع الخاص اعتبارا من 15 يونيو.

واتخذت الوزارة القرار حرصا على سلامة العاملين وضرورة تأمين بيئة صحية للعمالة وحسب البيان الوزاري، لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهرا إلى الساعة الثالثة مساء خلال الفترة الواقعة بين 15 يونيو وحتى 15سبتمبر من كل عام.

ولا يدخل ضمن القرار العمال في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، بشرط أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس.

المصدر: "عكاظ"