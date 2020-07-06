الجزائر.. استمرار تصاعد إصابات كورونا وولايتان تسجلان أعلى حصيلة يومية

أعلنت الجزائر اليوم الاثنين تسجيل 463 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16404، فيما سجلت ولايتا سطيف والوادي أعلى حصيلة يومية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا في الجزائر، جمال فورار، إن "إجمالي الوفيات بلغ 959 حالة، بعد تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة".

وأضاف: "تماثلت 225 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 11717".

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة الجزائرية، عبر موقعها الإلكتروني، فإن "ولاية سطيف سجلت أكبر عدد من الإصابات (60 إصابة مؤكدة) خلال الـ24 ساعة الأخيرة".

وأضافت: "وحلت ولاية الوادي ثانيا، بـ54 إصابة جديدة، فيما سجلت ولايتي وهران وباتنة 31 إصابة في كل منهما".

وأعلنت الجزائر أمس الأحد، عن تسجيل 441 إصابة و6 وفيات بكورونا.

المصدر: "النهار الجزائرية"