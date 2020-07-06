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قطر تعفي مواطنيها القادمين من تركيا من الحجر الفندقي الإلزامي

أخبار العالم العربي

قطر تعفي مواطنيها القادمين من تركيا من الحجر الفندقي الإلزامي
Reuters
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نشرت سفارة قطر لدى تركيا إعلانا يستثني المواطنين القطريين العائدين إلى البلاد من تركيا من إجراءات الحجر الفندقي الإلزامي.

وذكرت أنه يشترط، على المواطن إبراز شهادة تثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة في إعلانها، الذي نشرته في تغريدة على تويتر: "إن سفارة قطر في الجمهورية التركية، تلفت نظر المواطنين الكرام، إلى أنه يمكنهم الآن إجراء فحوصات كوفيد-19، تثبت عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا ( على أن لا تتجاوز مدة هذه الشهادة 48 ساعة) من أحد المستشفيات المعتمدة الموضحة أدناه....)".

المصدر: تويتر صحيفة "الشرق" القطرية

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