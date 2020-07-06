قطر تعفي مواطنيها القادمين من تركيا من الحجر الفندقي الإلزامي

نشرت سفارة قطر لدى تركيا إعلانا يستثني المواطنين القطريين العائدين إلى البلاد من تركيا من إجراءات الحجر الفندقي الإلزامي.

وذكرت أنه يشترط، على المواطن إبراز شهادة تثبت عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

إعلان سفارة قطر لدى تركيا بشأن استثناء المواطنين القطريين القادمين من الجمهورية التركية من إجراءات الحجر الفندقي الإلزامي.. شريطة الحصول على شهادة تثبت عدم اصابة المسافر بفايروس كورونا. pic.twitter.com/LvR7HKCLBq — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 6, 2020

وقالت السفارة في إعلانها، الذي نشرته في تغريدة على تويتر: "إن سفارة قطر في الجمهورية التركية، تلفت نظر المواطنين الكرام، إلى أنه يمكنهم الآن إجراء فحوصات كوفيد-19، تثبت عدم إصابة المسافر بفيروس كورونا ( على أن لا تتجاوز مدة هذه الشهادة 48 ساعة) من أحد المستشفيات المعتمدة الموضحة أدناه....)".

المصدر: تويتر صحيفة "الشرق" القطرية