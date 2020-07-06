وفاة المعتقل الفلسطيني سعدي الغرابلي في سجن إسرائيلي بعد 26 سنة من حبسه

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عن وفاة الأسير سعدي الغرابلي (75 عاما) من غزة في معتقل "إيشل" الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن سبب الوفاة، كان "نتيجة سياسة الإهمال الطبي، التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى".

ويعتبر الغرابلي، أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين، وأمضى 26 عاما في سجون إسرائيل، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

وبحسب عائلة الغرابلي الممنوعة من زيارته، فقد وصلتها مناشدات متكررة من داخل السجن، بضرورة إنقاذ حياته بعد مرضه بسرطان البروستاتا يشكل خطرا على حياته.

واعتقل الغرابلي عام 1994، وتعرّض للعزل الانفرادي من عام (1994-2006)، وبدأ بعدها يعاني من أمراض مزمنة منها مرض السكر والضغط وضعف السمع والبصر، وأصيب مؤخرا بسرطان البروستاتا.

ورفضت مصلحة السجون الإسرائيلية نقل الأسير الغرابلي لتلقي العلاج في عيادة سجن الرملة، وتعمّدت حسب مصادر فلسطينية تركه دون علاج، ما أدى لانتكاسة كبيرة في وضعه الصحي خلال الأسابيع الماضية.

المصدر: وكالة وفا