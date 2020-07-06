لبنان.. قوى الأمن تعلن توقيف 6 مشتبه بتورطهم بالاعتداء الجنسي على الطفل السوري

أعلنت ​القوى الأمنية في لبنان الاثنين، أن​ 6 أشخاص من المشتبه بتورطهم بقضية الاعتداء الجنسي على الطفل السوري في منطقة البقاع الغربي، صاروا قيد التوقيف.

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وكتبت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: "بعدما أوقفت ​شعبة المعلومات​ أحد المشتبه بقيامهم بالتحرش الجنسي بالفتى القاصر من الجنسية السورية، وممارسة أفعال منافية للحشمة معه، خلال عمله في معصرة للزيتون في إحدى بلدات ​البقاع الغربي​، موضوع الفيديو الذي جرى تناقله مؤخرا عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ونتيجة للمتابعة الحثيثة من قبل القطعات المعنية كافة، سلم عدد من المشتبه في تورطهم بالقضية أنفسهم إلى مفرزة زحلة القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، وهم من مواليد الأعوام:(1999)(1997)(1999)(1981)(1999)(2001).

وأضافت في بيان عنها أن المشتبهين الـ6 "جرى تسليمهم لمكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، ولا يزال أحد المشتبه فيهم متوار عن الأنظار، وهو من مواليد عام (2000)، والعمل مستمر لتوقيفه".

وكانت جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل السوري أثارت موجة عارمة من الغضب في لبنان، حيث تحركت القوى الأمنية على الفور للقبض على المتورطين.

المصدر: RT