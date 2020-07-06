العراق.. فلاحون يرمون بضاعتهم في الشارع احتجاجا على استمرار الاستيراد - فيديو

تظاهر العشرات من الفلاحين في محافظة أربيل عاصمة كردستان العراق اليوم الاثنين، احتجاجا على استمرار سلطات الإقليم باستيراد المنتجات الزراعية.

وظهر الفلاحون وهم يقطعون شارعا في أربيل، ويقومون برمي بضاعتهم فيه بسبب تكدسها وتلفها واعتماد الحكومة على الاستيراد ومنع عبور هذه المنتجات إلى محافظات عراقية أخرى.

وألقى الفلاحون الطماطم احتجاجا على منعهم من إرسالها إلى الأسواق العراقية في المحافظات الأخرى وعدم حماية السلطات للمنتج المحلي.

المصدر: RT