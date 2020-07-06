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مصر.. 8 أفراد من عائلة الفنانة رجاء الجداوي يسقطون ضحايا لفيروس كورونا

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مصر.. 8 أفراد من عائلة الفنانة رجاء الجداوي يسقطون ضحايا لفيروس كورونا
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رجاء الجداوي
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كشف خالد الجداوي أحد أقارب الفنانة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، عن وجود إصابات كثيرة في العائلة سقطوا ضحايا لفيروس كورونا القاتل.

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وقال الجداوي وفقا لوسائل الإعلام المصرية إن 8 من أفراد عائلة الجداوي بالإسماعيلية حيث ولدت الفنانة المصرية سقطوا ضحية لفيروس كورونا.

وشيعت جنازة الفنانة الراحلة من مستشفى العزل بالإسماعيلية إلى مثواها الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة البساتين بعد أن توفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس أمس الأحد.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قضت حوالي 40 يوما داخل مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتدهورت حالتها الصحية في الأيام الأخيرة، فتم تركيب جهاز تنفس صناعي لها، بعد انخفاض معدل الأكسجين في الدم، وتعرضها لتليف في الرئتين، إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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