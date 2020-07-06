 
مباشر

وزير الصحة الجزائري يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا: "نحن لسنا في ألمانيا"!

أخبار العالم العربي

وزير الصحة الجزائري يكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا:
bawabaa.org
وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o933

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الاثنين، إن أسباب ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في الجزائر عديدة بينها عدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خصوصا في الشوارع.

إقرأ المزيد
الجزائر.. تسجيل 441 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا
الجزائر.. تسجيل 441 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي أنه ليس من الضروري أن يرتدي 100% من المواطنين القناع الواقي، فنسبة من 70 إلى 80 % تكفي.

وحول ارتفاع عدد إصابات كورونا بالجزائر خلال الأيام الأخيرة، أكد بن بوزيد أن هذا الارتفاع مس عددا من الدول عبر العالم، خاصة البرازيل والإكوادور وبوليفيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد مختبرات التحليل في البلاد، أدى كذلك إلى كشف ارتفاع حصيلة الإصابات بالجزائر.

وتابع الوزير، أنه من الممكن اعتبار هذا الارتفاع بالإصابات مؤخرا، موجة ثانية للفيروس، لكن المهم هو علاج كل المصابين.

واستنكر بوزيد تشويه صورة الوضعية الوبائية بالبلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه يجب النظر إلى الجوانب الإيجابية، وقال: "هذا الوباء عالمي، الحقيقة نحن لسنا ألمانيا، ولكن الحمد لله".

وأكد بوزيد توفر الأكسجين بالمستشفيات، مؤكدا أنه يجب استعماله بطريقة عقلانية، واللجوء إليه في الحالات الصعبة.


المصدر: النهار

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا