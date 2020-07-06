الكويت تسجل 703 إصابات جديدة بكورونا والحصيلة تتجاوز 50 ألفا

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الكويت، اليوم الاثنين، حاجز الـ50 ألفا مع رصد 703 حالات جديدة مقابل 638 أمس الأحد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 703، بعد أن كان 919 في 2 يونيو، و813 في 3 يونيو، و631 في 4 يونيو، و638 في 5 يونيو، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى مستوى 50644 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 5 وفيات جديدة بين المصابين بالفيروس في البلاد، مقابل 1 في يوم 2 يونيو، و1 في 3 يونيو، و5 في 4 يونيو، و3 في 5 يونيو، ليبلغ العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في الكويت 373 شخصا.

وأفادت البيانات الجديدة برصد 538 حالة شفاء خلال اليوم الماضي، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 40001 شخص.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 703 حالة جديدة، وتسجيل 538 حالة شفاء، و 5 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID-19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 50,644 حالة pic.twitter.com/YLxazXO1Yy — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) July 6, 2020

المصدر: RT