باجتماع عسكري موسع.. حفتر يستعد لاستحقاقات الأيام المقبلة (صورة)!

عقد القائد العام لـ"الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر اجتماعا موسعا مع رؤساء الأركان ومدراء إداراته وأمراء غرف العمليات العسكرية.

وأفاد المكتب الإعلامي للقيادة العامة بأن الاجتماع العسكري الموسع عقد في مدينة بنغازي، وجرى خلاله استعراض ومناقشة ملفات عسكرية هامة " في كافة الاتجاهات".

وذكر في هذا السياق أيضا أن الاجتماع شهد "طرح الترتيبات والخطط اللازمة للمرحلة القادمة".

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يذكر أن التوتر لا يزال قائما بين قوات القيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني حول مدينة سرت، ومنطقة الجفرة، عقب انسحاب وحدات الجيش من مناطق طرابلس الكبرى وإنهاء عملياتها العسكرية هناك بعد 14 شهرا من القتال.

وتمكنت قوات الوفاق المدعومة من تركيا من السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، ومنها تراجع الجيش عن ضواحي طرابلس، وأخلى مدينة ترهونة، وأعلن سرت والجفرة، خطا أحمر، الأمر الذي شدد عليه لاحقا أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وقبل ذلك تمكنت قوات الجيش من صد هجمات قوية للوفاق باتجاه سرت بغارات جوية كثيفة، فيما لا يزال قادة الوفاق العسكريون يصرون على التقدم والسيطرة على سرت والجفرة.

وتعرضت أمس الأول قاعدة الوطية الجوية لغارات وُجصفت بالمجهولة على الرغم من إعلان قوات حفتر مسؤوليتها عنها.

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ونجحت تلك الغارات في تدمير منظومات تركية للدفاع الجوي ورادارات ومحطات تشويش.

تلك الغارات جاءت بعد وقت قصير من زيارة وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين إلى طرابلس، ما دفع البعض إلى توقع أن يكون القائدان العسكريان التركيان الرفيعان قد جهزا للهجوم المنتظر، وقد يكون موعده وشيكا.

المصدر: RT