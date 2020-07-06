العراق.. متظاهرون في السليمانية يقتحمون مكتب البرلمان بسبب تأخر الرواتب (صور)

تظاهر المئات من الموظفين في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، بسبب تأخر الحكومة في صرف رواتبهم.

واقتحم المتظاهرون مكتب برلمان إقليم كردستان احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم، كما طالبوا بتحسين الأوضاع المعيشية في الإقليم وتحويل رواتبهم من حكومة الإقليم إلى الحكومة الاتحادية.

وتتأخر حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين بسبب ما أسمته "الخلافات" مع الحكومة الاتحادية، حيث من المفترض أن تبدأ هذا الشهر بصرف رواتب شهر فبراير الماضي على أن تصرف الأشهر الأخرى في وقت لاحق.

RT

المصدر: RT