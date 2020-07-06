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صحيفة فرنسية: باريس قد تمد القاهرة بمقاتلات "رافال" إضافية وروسيا تعرض أقمارا صناعية للمراقبة

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صحيفة فرنسية: باريس قد تمد القاهرة بمقاتلات
Reuters
رافال المصرية
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كشفت جريدة "لا تريبيون" الفرنسية، اليوم الاثنين، عن وجود اتصالات مصرية-فرنسية حول عقد إضافي لمقاتلات "رافال".

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وقالت الصحيفة أن هناك مباحثات مع شركة MBDA لصناعات الذخائر والصواريخ حول تسليح حاملتي "ميسترال"، وربما يتم استئناف التفاوض حول عقد كورفيتات "غوويند" الإضافي مستقبلا.

كما أشارت الجريدة إلى حاجة مصر لأنظمة مراقبة جديدة لمتابعة التطورات في المسرح الليبي، ويعرض الروس بهذا الخصوص أقمارا للمراقبة والاستطلاع الكهروبصري، في حين أن شركة تاليس Thales الفرنسية تبحث تزويد القاهرة بقمر للتصوير الراداري، والذي تتنافس فيه مع شركة ليوناردو الإيطالية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن العلاقات بين القاهرة وباريس تتطور بسبب الأزمة مع تركيا وطموحاتها في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​في ليبيا وحقول الغاز قبالة قبرص واليونان.

وكانت مصر قد تسلمت مقاتلة "رافال" من فرنسا في يوليو عام 2016، ليصبح الجيش المصري أول جيش يضم تلك المقاتلات إلى أسطوله الجوي، التي كان استخدامها يقتصر فقط على القوات الفرنسية.

المصدر: وكالات

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