مصر.. إحباط عملية تهريب "جزء من التوراة" من بيروت (صور)

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري كان قادما من بيروت، تهريب كتاب أثري معدني، يحمل كتابات عبرية قديمة داخل جهاز تلفزيون.

وفي التفاصيل، أن جهاز جمارك المطار اشتبه في حقائب راكب مصري على متن الطائرة المصرية القادمة من بيروت، وطلبت فحص أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة" X_Ray" فتبين وجود جهاز تلفزيون بداخله ما يشبه الكتاب.

وبعد تفتيش حقائب الراكب يدويا وبفك التلفزيون، عثر على كتاب معدني قديم مكون من 10 صفحات.

elbalad.news

elbalad.news

elbalad.news

وأفاد حلمي رجب صادق مسؤول الوحدة الأثرية في المطار، بأن الكتاب جزء قديم من التوراة وأن الكتابة فيه أشبه بالعبرية، وأصدر توصياته بضرورة عرض الكتاب على اللجنة العليا للآثار بمطار القاهرة.





المصدر: صدى البلد