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مصر.. إحباط عملية تهريب "جزء من التوراة" من بيروت (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. إحباط عملية تهريب
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
مطار القاهرة الدولي
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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب مصري كان قادما من بيروت، تهريب كتاب أثري معدني، يحمل كتابات عبرية قديمة داخل جهاز تلفزيون.

وفي التفاصيل، أن جهاز جمارك المطار اشتبه في حقائب راكب مصري على متن الطائرة المصرية القادمة من بيروت، وطلبت فحص أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة" X_Ray"  فتبين وجود جهاز تلفزيون بداخله ما يشبه الكتاب.

وبعد تفتيش حقائب الراكب يدويا وبفك التلفزيون، عثر على كتاب معدني قديم مكون من 10 صفحات.

مصر.. إحباط عملية تهريب
elbalad.news

مصر.. إحباط عملية تهريب
elbalad.news
مصر.. إحباط عملية تهريب
elbalad.news

وأفاد حلمي رجب صادق مسؤول الوحدة الأثرية في المطار، بأن الكتاب جزء قديم من التوراة وأن الكتابة فيه أشبه بالعبرية، وأصدر توصياته بضرورة عرض الكتاب على اللجنة العليا للآثار بمطار القاهرة.

المصدر:  صدى البلد

 

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