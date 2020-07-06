ليبيا.. أرقام الإصابات بالفيروس التاجي في تزايد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 57 حالة إصابة بالفيروس التاجي في البلاد خلال يوم أمس.

وأظهرت إحصاءات المركزالطبي الليبي المختص الجديدة، تواصل تسجيل مدينة سبها الواقعة جنوب غرب البلاد أكبر عدد من حالات الإصابة، بمجموع كلي بلغ 28 حالة إصابة بالعدوى، منها 23 حالة لمخالطين، و5 حالات جديدة.

وسجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أيضا 5 حالات وفاة جديدة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس.

وبلغ بذلك إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي المستجد في ليبيا، 1046 حالة، منها 753 حالة وصفت بالنشطة، في حين تعافى 261 شخصا، وتوفى 32 من المصابين.

المصدر: المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض