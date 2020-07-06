مساعدات طبية من الصين للجامعة العربية لمكافحة مرض "كوفيد- 19"

تسلمت جامعة الدول العربية، الأحد، شحنة من المساعدات الطبية لمكافحة مرض فيروس كورونا المستجد، كهبة من الحكومة الصينية.

وقام سفير الصين بالقاهرة لياو لي تشيانغ بتسليم شحنة المساعدات، لمسؤولين في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وقال لياو، في تصريحات للصحفيين، عقب تسليم شحنة المساعدات، إنه بعد ظهور المرض شاركت الصين الدول العربية المختلفة بخبرات وتكنولوجيا لمكافحة الفيروس التاجي.

وأضاف السفير، أن الصين عقدت مؤتمرات بالفيديو لخبراء الصحة مع 21 دولة عربية، وأرسلت فرقا طبية إلى 8 دول عربية، وساعدت الدول العربية في شراء المواد اللازمة لمكافحة الفيروس.

وأوضح أن تعاون الصين والدول العربية معا لمحاربة الوباء، يظهر مرة أخرى أنه بغض النظر عن كيفية تغير الوضع الدولي، فإن الصداقة بين الصين والدول العربية، تبقى قوية وحميمة على الدوام.

وأشار السفير إلى، أن التعاون في مكافحة الوباء بين الصين والدول العربية، أدى إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

ونوه لياو بأن الصين قدمت كميات كبيرة من المواد الطبية للدول العربية منذ اندلاع أزمة فيروس (كوفيد- 19).

وأعرب عن تطلع الصين للعمل مع الدول العربية لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعميق التعاون متبادل المنفعة، وبناء مجتمع مصير مشترك للصين والدول العربية في عصر جديد، ودفع الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية إلى مستوى جديد.

من جانبه، أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، عن تقديره الكبير للحكومة الصينية لإرسالها هذه المساعدات الطبية.

المصدر: arabic.news.cn