بعد حفل زفاف في مقبرة وصف بـ"الفضيحة".. السلطات التونسية تتدخل (فيديو)

قررت النيابة العامة في تونس مساء أمس الأحد فتح تحقيق قضائي في حادثة إقامة حفل زفاف بمقبرة بمحافظة المهدية الساحلية وسط جدل وموجة غضب من الواقعة التي أثارت صدمة.

وأعلنت النيابة العامة أنها قررت فتح التحقيق القضائي بتهمة "انتهاك حرمة المقابر، بينما تعهدت الشرطة العدلية بمحافظة المهدية ببحث الموضوع، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية بتونس فريد بن جحا.

وأكد بن جحا في تصريحات صحفية أن التحقيق جار بخصوص مقطع فيديو يوثق إقامة حفل زفاف في إحدى المقابر بالمدينة العتيقة بالمهدية الساحلية.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يوثق إقامة حفل زفاف في إحدى المقابر بالمدينة العتيقة بالمهدية وتحديدا في مقام الولي الصالح سيدي جابر ببرج الرأس بالمهدية التونسية، معبرين عن صدمتهم مما وصفوها بـ"الفضيحة".

وظهرت في الفيديو مجموعة من النساء التونسيات وهن بصدد الغناء والرقص، بينما جلس البعض منهن على القبور بدلا من الكراسي.

المصدر: "فيسبوك" + وسائل إعلام تونسية