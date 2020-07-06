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السعودية تفتتح أول مستشفى لعلاج الإبل هو الأكبر من نوعه في العالم "صور وفيديو"

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السعودية تفتتح أول مستشفى لعلاج الإبل هو الأكبر من نوعه في العالم
Reuters Baz Ratner
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افتتح في منطقة القصيم  السعودية أول مستشفى متخصص لعلاج الإبل، ينتظر أن يكون أكبر مركز صحي بيطري متخصص بعلاج سفينة الصحراء في العالم.

وحضر حفل الافتتاح أمير منطقة القصيم، فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، ومسؤولون حكوميون، بعد تأجيل افتتاحه عدة مرات بسبب إغلاقات كورونا.

ويقع المستشفى شرق مدينة بريدة التابعة لمنطقة القصيم، وهو مملوك لشركة خاصة أنفقت أكثر من مئة مليون ريال (أكثر من 26 مليون دولار) على تجهيز المركز البيطري في أول استثمار من نوعه بالقطاع مع تزايد الاهتمام الحكومي بتنمية قطاع تربية الإبل.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى الجديد، أربعة آلاف مطية، ومقام على مساحة تبلغ 70 ألف متر مربع.

وقالت إمارة القصيم في تغريدة على "تويتر" إن مستشفى الأبل "سيساهم على تطور إنتاج وعلاج الإبل وسيحقق كافة التوجهات الخادمة للملاك عبر تقديم الخدمات وتعزيز كافة النواحي الاقتصادية".

المصدر: "تويتر" 

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